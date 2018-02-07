Против главы департамента мэрии Тольятти возбудили уголовное дело

САМАРА, 7 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти, сообщает в среду СУ СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 декабря 2014 года подозреваемый в рамках муниципального контракта подписал акты приемки выполненных работ, зная о том, что работы на объекте фактически не были выполнены. В результате, по данным следствия, согласно подписанным документам мэрия Тольятти произвела оплату на сумму более одного миллиона рублей.

Уголовное дело следователи возбудили по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области. В настоящее время решается вопрос о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.