Директор сочинской школы уволился после ролика со сломанной мебелью

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Директор сочинской школы №4, откуда после размещения в Сети видео со сломанной мебелью в классе была уволена учительница, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в управлении по образованию и науке администрации города.

В декабре в интернете появилась видеозапись, на которой учительница биологии сочинской школы №4 Елена Носова рассказала о плохом состоянии помещения, где учатся дети, сломанной мебели, нехватке мест для школьников. Вскоре после публикации Носову уволили — по данным управления по образованию и науке администрации Сочи, за повторное "грубое нарушение устава". В ведомстве также отмечали, что мебель, продемонстрированная в ролике, предназначалась для списания.

В конце января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в Сочи осмотрел школу №4 вместе с главой курорта Анатолием Пахомовым, директором школы Владимиром Шишковым и отметил, что в целом она находится в хорошем состоянии, недоделки следует устранить. Как отмечала администрация края, по итогам встречи губернатор дал поручение Пахомову пересмотреть кадровый состав руководства школы №4. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края, конфликт между учительницей и школой улажен, но в это учебное заведение Носова не вернется.

"В связи с обращением Носовой с 29 января по 1 февраля была проведена выездная проверка деятельности средней общеобразовательной школы №4 города Сочи… В ходе проверки выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности школы. Директором школы Шишковым В.Р. 5 февраля 2018 года написано заявление об увольнении по собственному желанию, в соответствии с распоряжением администрации города Сочи Шишков В.Р. уволен с занимаемой должности в тот же день", — сообщает управление.

Уточняется, что задолженность по заработной плате перед учительницей Носовой отсутствует.