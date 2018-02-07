Самарские полицейские предотвратили заказное убийство

САМАРА, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники ГУМВД России по Самарской области предотвратили заказное убийство из-за наследства, задержав 42-летнего мужчину, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники главного управления МВД России по Самарской области задержали подозреваемого в организации приготовления к убийству по найму с целью получения наследства", — сообщила она.

По предварительным данным полицейских, 42-летний мужчина пытался организовать убийство 49-летней тещи и 52-летнего тестя за вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. "Через знакомого он искал исполнителя. Чтобы предотвратить совершение преступления, один из полицейских вступил в переговоры, и фигурант передал ему револьвер и патроны", — рассказала Волк.

Она добавила, что несмотря на то, что предполагаемые жертвы уехали за пределы Самарской области, подозреваемый настаивал на исполнении задуманного.

СУСК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по признакам организации приготовления к совершению убийства двух лиц по найму.