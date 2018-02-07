СК проводит проверку после смерти полпреда губернатора Ставрополья

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку после гибели полномочного представителя губернатора Ставропольского края по Минералводскому округу, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Тело Александра Коробейникова с огнестрельным ранением груди нашли утром в его доме Ставрополе. По одной из версий, он покончил жизнь самоубийством.

В краевом главке СК сообщили РИА Новости, что следователи проводят осмотр происшествия и опрашивают соседей и родственников погибшего.

Александру Коробейникову было 64 года. В 1990-х он был заместителем губернатора Ставропольского края и вице-премьером краевого правительства. Затем занимал должность первого заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе и главного федерального инспектора по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю. Представителем губернатора по Минераловодскому округу он стал в октябре 2015 года.