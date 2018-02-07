В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на врача скорой помощи

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пьяный мужчина напал на врача бригады скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 6 февраля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил врача бригады скорой помощи, прибывшего на вызов для оказания медицинской помощи.

"Молодому человеку 1998 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления (по статье) "Побои", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.