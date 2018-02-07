В Подмосковье двухлетняя девочка умерла после падения на нее телевизора

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла в Подмосковье после того, как ее придавил телевизор с опрокинутой тумбы, по данному факту следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"Шестого февраля в приемное отделение Апрелевкой районной больницы доставлена двухлетняя девочка с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. По данному факту организовано проведение доследственной проверки… После доставления в больницу девочка скончалась", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мать девочки попросила свою знакомую присмотреть за двумя ее малолетними детьми. Согласившись помочь, женщина осталась в квартире с двумя детьми. В момент, когда женщина находилась в ванной комнате, девочка опрокинула тумбу, и стоящий на ней ламповый телевизор придавил ее.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.