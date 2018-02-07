Москвичка попыталась проехать в Абхазию по паспорту сестры

КРАСНОДАР, 7 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Сочи в отношении 17-летней москвички, которая пыталась выехать в Абхазию по паспорту своей старшей сестры, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как отмечает ведомство, 17-летняя москвичка приехала с друзьями на черноморское побережье. В один из дней компания отправилась в соседнюю Абхазию.

"Однако девушка, понимая, что без нотариально-заверенного согласия от родителей на заграничную поездку из России ее не выпустят, попыталась пересечь границу по загранпаспорту своей 22-летней сестры", — говорится в сообщении. Несовершеннолетнюю задержали.

Как отметили в ведомстве, за покушение на нарушение государственной границы в отношении москвички возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 322 УК РФ.

"История могла закончиться иначе, если бы родители, отпуская девушку на отдых в приграничный город, позаботились о наличии у ребенка необходимых документов", — добавили пограничники.