ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Гособвинение в Челябинском областном суде на прениях сторон по уголовному делу о массовых беспорядках в колонии города Копейска, где подсудимыми являются 17 человек, требует назначить обвиняемым от 5 до 8 лет лишения свободы, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

В конце ноября 2012 года заключенные колонии устроили бунт, потребовав ослабления режима. Позже около колонии собрались родственники осужденных и устроили беспорядки, в результате примерно 30 из них были задержаны. Начальника колонии отстранили от должности, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

По оценке следствия, подготовка к бунту велась несколько месяцев. В итоге в беспорядках участвовали более тысячи осужденных и не менее 150 их родственников, друзей и знакомых.

"Уголовное дело (о беспорядках в колонии) поступило в Челябинский областной суд еще в марте 2015 года. Всего подсудимых – 17 человек. С понедельника начались прения сторон, они продолжаются и в среду. На прениях гособвинение потребовало для всех подсудимых реальные сроки лишения свободы – от 5 до 8 лет колонии", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что 8 лет колонии обвинитель просит назначить тем подсудимым, которые во время беспорядков находились в колонии. Тем, кто находился за пределами колонии (родственники и знакомые осужденных), обвинение требует меньший срок, добавила она.

По данным облсуда, из 17 подсудимых 15 в настоящее время находятся под стражей, двое — под подпиской о невыезде. В момент совершения преступления 11 из них были на территории колонии, шесть — на прилегающей территории, уточняет суд.

Как сообщалось, первый приговор по делу о беспорядках был вынесен Копейским городким судом в феврале 2016 года. Владислав Хабиров, признанный участником беспорядков, получил 2 года и 3 месяца колонии строгого режима.

Ранее горсудом был осужден к условному сроку лишения свободы бывший начальник исправительной колонии №6 Денис Механов, который обвинялся в "злоупотреблении должностными полномочиями".