В квартире в Павловском Посаде нашли тела супругов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В квартире в подмосковном Павловском Посаде обнаружили убитыми мужа и жену, рядом плакал младенец – сейчас он в перинатальном центре, его жизни ничего не угрожает, сообщает в среду региональный главк СК РФ.
Страшную находку сделали накануне, во вторник: в квартире многоэтажки обнаружили мужа и жену мертвыми с резаными ранами шеи. Квартира была закрыта изнутри на замок и щеколду.
В той же комнате был плачущий младенец – его убийца, видимо, пощадил. Скорая помощь доставила ребенка в Перинатальный центр Балашихи, его жизни ничего не угрожает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".
С места происшествия изъяты два ножа и врезной замок с входной двери квартиры. Следственная группа допрашивает свидетелей и выясняет, кто и зачем мог совершить злодеяние. Виновному или виновным грозит пожизненный срок.