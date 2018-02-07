В квартире в Павловском Посаде нашли тела супругов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В квартире в подмосковном Павловском Посаде обнаружили убитыми мужа и жену, рядом плакал младенец – сейчас он в перинатальном центре, его жизни ничего не угрожает, сообщает в среду региональный главк СК РФ.

"По предварительным данным, несколько дней назад в семье родился ребенок, и супружеская пара переехала на время из Москвы в Павловский Посад к родственникам", — выяснило следствие.

Страшную находку сделали накануне, во вторник: в квартире многоэтажки обнаружили мужа и жену мертвыми с резаными ранами шеи. Квартира была закрыта изнутри на замок и щеколду.

В той же комнате был плачущий младенец – его убийца, видимо, пощадил. Скорая помощь доставила ребенка в Перинатальный центр Балашихи, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

С места происшествия изъяты два ножа и врезной замок с входной двери квартиры. Следственная группа допрашивает свидетелей и выясняет, кто и зачем мог совершить злодеяние. Виновному или виновным грозит пожизненный срок.