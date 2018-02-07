В Кемерово главу УК заподозрили в запуске майнинг-фермы в жилом доме

КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Оборудование для добычи криптовалюты демонтировали в подсобном помещении гаражного комплекса одного из многоквартирных домов в Кемерово, в организации майнинг-фермы подозревается руководитель управляющей организации, сообщили РИА Новости в среду в региональной Госжилинспекции (ГЖИ).

Майнинг-ферма представляет собой компьютерные мощности, спроектированные под решение определенных вычислительных задач для получения вознаграждения в виде виртуальных денег. Необычное оборудование в собственном доме случайно обнаружили жильцы, которые и обратились в ГЖИ.

"Сообщение от жителей по данному факту поступило в Госжилинспекцию по телефону "горячей линии". На его основании органы жилищного надзора провели выездную проверку. Инспекторы, выехав по адресу, вызвали на место наряд полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности руководителя управляющей организации и решен вопрос о законности его действий", — сказали в ГЖИ.

Кроме того, Госжилинспекция запросила у управляющей компании информацию о составе общего имущества данного многоквартирного дома, чтобы определить, на чьей территории располагалось компьютерное оборудование.

"Сразу же, в день проверки все оборудование было отключено от питания и демонтировано", — отметили в инспекции.

РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.