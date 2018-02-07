В Якутии проводят проверку после возгорания микроавтобуса со школьниками

ХАБАРОВСК, 7 фев — РИА Новости. Следователи в Якутии начали проверку по факту возгорания микроавтобуса, перевозившего 10 школьников из Якутска в село Сунтар, сообщило СУСК РФ по республике.

По данным следствия, старшеклассники второй школы села Сунтар находились в центре отдыха в Якутске и 5 февраля возвращались домой в Сунтар. На 881-м километре федеральной автодороги "Вилюй" возле села Кутана Сунтарского района произошло возгорание микроавтобуса. В салоне в тот момент находились 10 школьников. Водитель автомобиля, увидев дым из-под капота, остановил машину и эвакуировал детей. Школьники не пострадали, позже их доставили в Сунтар.

Отмечается, что согласно приказу директора школы, ответственными за организацию перевозки детей были назначены родители школьников.

"Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту возгорания автомашины, осуществлявшей перевозку школьников. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие также даст правовую оценку действиям сотрудников школы.