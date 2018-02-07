Арбитражный суд Татарстана перенес рассмотрение дела "ВИМ-Авиа"

КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана во вторник объявил перерыв в рассмотрение дела о банкротстве "ВИМ-Авиа", предоставив авиакомпании возможность погасить задолженность перед первым кредитором — "Спектр-Авиа", передаёт корреспондент РИА Новости.

Рассмотрение уже несколько раз откладывалось по разным причинам. В деле также есть заявление о банкротстве "ВИМ-Авиа" от ещё одного кредитора – банка "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов.

Представитель истца отметил в судебном заседании, что после подачи заявления о признании должника банкротом был осуществлен ряд сделок по переуступке прав требований. Сейчас кредитором является ООО "РНГО". Он просил ввести процедуру наблюдения в отношении должника, задолженность которого перед "Спектр-Авиа" составила 3,7 миллиона рублей.

Представитель "ВИМ-Авиа" предоставил суду гарантийное письмо генерального директора компании о готовности погасить задолженность. Он просил должника предоставить реквизиты для оплаты и предоставить время для погашения данного долга, отметив, что у компании есть деньги для гашения, долг может быть погашен в течение этого месяца.

Участвовавший в заседании представитель АСВ, представляющий интересы банка "Российский кредит", отметил, что должнику надо предоставить возможность погасить задолженность.

"Объявляется перерыв до 13 февраля", — сказал судья. На вопрос судьи, успеет ли авиакомпания погасить долг за время перерыва, представитель "ВИМ-Авиа" ответил утвердительно.

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову, которые ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск. По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под их руководством представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды.