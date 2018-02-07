В Ингушетии осудили боевиков, готовивших серию терактов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговоры членам банды, готовившей серию терактов в России, сообщили в управлении ФСБ по Республике Ингушетия.
Бандиты называли себя структурной частью "Исламского государства"* в составе группировки "Вилаят Галгайче". Главарь банды Лечи Гадамаури получил девятнадцать лет колонии строгого режима. Остальных приговорили к срокам от пяти до четырнадцати лет.
Предотвращенные теракты
После этого Владимир Путин поручил Бортникову действовать при задержании террористов в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников — ликвидировать бандитов.
*Террористическая организация, запрещена в России