Прокуратура обжалует приговор экс-главы Приморской краевой аптеки

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Прокуратура обжалует приговор главе КГУП "Приморская краевая аптека" Василию Сысойкину, которого осудили на два года колонии общего режима за растрату свыше 140 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края.
В среду суд во Владивостоке признал Сысойкина виновным в присвоении и растрате свыше 140 миллионов рублей и назначил ему два года колонии общего режима, однако наказание счел отбытым.
"Учитывая, что государственный обвинитель в судебных прениях предлагал суду назначить Сысойкину девять лет шесть месяцев лишения свободы, приговор районного суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания", — говорится в сообщении.