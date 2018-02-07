Прокуратура обжалует приговор экс-главы Приморской краевой аптеки

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Прокуратура обжалует приговор главе КГУП "Приморская краевая аптека" Василию Сысойкину, которого осудили на два года колонии общего режима за растрату свыше 140 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края.

Бывший чиновник, житель Владивостока обвинялся в организации личной охраны за счет возглавляемого им предприятия, а также в систематической растрате средств аптеки. По данным прокуратуры, он причинил ущерб в размере свыше 140 миллионов рублей. Экс-чиновник пытался скрыться, но был задержан в аэропорту Подгорицы в Черногории. В конце 2014 года Сысойкин был экстрадирован в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола, а в феврале 2015 года его доставили во Владивосток. Рассмотрение дела в суде началось в 2016 году. Тогда Сысойкин заявлял, что виновным себя не признает.

В среду суд во Владивостоке признал Сысойкина виновным в присвоении и растрате свыше 140 миллионов рублей и назначил ему два года колонии общего режима, однако наказание счел отбытым.

"Учитывая, что государственный обвинитель в судебных прениях предлагал суду назначить Сысойкину девять лет шесть месяцев лишения свободы, приговор районного суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания", — говорится в сообщении.