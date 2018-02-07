Экс-глава Приморской краевой аптеки получил два года колонии за растрату

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Суд во Владивостоке признал бывшего главу КГУП "Приморская краевая аптека" Василия Сысойкина виновным в присвоении и растрате свыше 140 миллионов рублей и назначил ему 2 года колонии общего режима, однако наказание счел отбытым, сообщил РИА Новости представитель Первореченского районного суда.

Бывший чиновник, житель Владивостока обвиняется в организации личной охраны за счет возглавляемого им предприятия, а также в систематической растрате средств аптеки. По данным прокуратуры, он причинил ущерб свыше 140 миллионов рублей. Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан в аэропорту Подгорицы в Черногории. В конце 2014 года Сысойкин был экстрадирован в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола, а в феврале 2015 года его доставили во Владивосток. Рассмотрение дела в суде началось в 2016 году. Тогда Сысойкин заявлял, что виновным себя не признает.

"Суд назначил 2 года в исправительной колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Судья засчитал в этот срок время нахождения Сысойкина под стражей и на домашнем аресте, поэтому назначенное наказание считается отбытым", — сказал собеседник агентства.

Ранее гособвинитель в ходе судебных прений предлагал назначить Сысойкину 9,5 лет лишения свободы со штрафом.