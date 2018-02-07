В России за шесть лет из огня спасли более 700 тысяч человек

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Порядка 725 тысяч человек удалось спасти сотрудникам МЧС при тушении пожаров за последние 6 лет на территории России, самый высокий показатель зарегистрирован в 2017 году, когда из огня были спасены свыше 158 тысяч человек.

Как следует из опубликованных данных МЧС России, с 2012 по 2017 годы пожарно-спасательные подразделения ведомства спасли при пожарах в общей сложности 724,6 тысячи человек. Количество техногенных пожаров в стране снизилось за этот период более чем на 22%, а в 2017 году по сравнению с предыдущим годом — на 9,7%.

Самые высокие показатели по спасению людей при пожарах были зарегистрированы в 2017 и 2015 году — 158,1 и 157,1 тысячи соответственно. Меньше всего людей за последние шесть лет удалось спасти из огня в 2014 году — 87,6 тысячи.