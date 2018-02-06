Под Тверью завели дело после смерти мужчины, к которому не приехала скорая

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту смерти жителя Тверской области, которому медработники якобы посоветовали принять таблетку вместо того, чтобы отправить к нему бригаду "скорой помощи", а после положили в коридоре поликлиники, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что супруга умершего мужчины обратилась, к следователям с заявлением о ненадлежащем исполнении фельдшерами "скорой" города Кимры своих обязанностей, повлекшем смерть человека. По ее словам, утром 30 января она вызвала "скорую", так как у ее мужа была высокая температура и затруднено дыхание.

По словам женщины, по телефону ей лишь порекомендовали дать супругу таблетку анальгина и только после этого вызвать врача на дом. Тогда они с мужем на своей машине поехали в больницу, где их отправили в поликлинику на другом конце города. В итоге мужчину госпитализировали, положив кушетку в коридоре из-за отсутствия мест в палатах. В результате 1 февраля самочувствие мужчины ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, где вечером он скончался. СК начал проверку обстоятельств случившегося.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, запланированы допросы персонала больницы и исследование медицинских документов.