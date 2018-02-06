На Урале выяснят, использовали ли в полиции протоколы как туалетную бумагу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Проверка информации об использовании полицейскими в качестве туалетной бумаги протоколов задержаний начата в Каменске-Уральском Свердловской области.

Ранее на одном из каналов на YouTube появился сюжет, в котором утверждалось, что в туалете ОМВД города Каменска-Уральского в качестве туалетной бумаги якобы используются протоколы задержаний.

"Данный ролик мы выявили своими силами в ходе мониторинга интернета. По факту руководством полиции Каменска-Уральского назначена и проводится служебная проверка. Если она покажет нарушение должностными лицами действующей нормативной базы, последуют жесткие меры реагирования", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.