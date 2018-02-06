РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к срокам от 5 до 19 лет лишения свободы девять жителей Ингушетии, обвиняемых в организации и участии в незаконном вооруженном формировании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, Лечи Гадамаури с марта 2014 года до 9 июня 2016 года руководил одним из незаконных вооруженных формирований на территории Сунженского района Ингушетии. В состав незаконного формирования в разное время также вступили Асхаб Албаков, Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Тимур Матиев, Илез Торчхоев, Илез Цечоев, Джохар Цечоев и Багаудин Опиев.

Участники банды под руководством Гадамаури при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели и хранили в тайниках, по месту их жительства или непосредственно при себе пригодные для использования по назначению огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, считает СК.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения с учетом не отбытого ранее наказания назначить Гадамаури 19 лет строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 3 месяца и штрафом 250 тысяч рублей", — сказал судья.

Остальные фигуранты дела получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Также, в зависимости от роли, некоторые осужденные приговорены к штрафам от 100 до 250 тысяч рублей.