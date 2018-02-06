В Твери проверяют информацию о падении в яму катавшихся с горки детей

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о падении в яму двух детей, катавшихся на снежной горке в Твери, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Как информирует следствие, ссылаясь на СМИ, один ребенок был госпитализирован.
Отмечается, что территорию у дома 48 поселка Химинститута обслуживает УК "ДЭЗ".
"По сообщению, изложенному в СМИ… в целях установления наличия или отсутствия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.