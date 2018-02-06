В Подмосковье столкнулись автовоз и маршрутное такси

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Автовоз столкнулся с маршрутным такси на 32-м километре Каширского шоссе в Подмосковье, по предварительным данным, в ДТП пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 15.30 на 32-м километре Каширского шоссе произошло столкновение автовоза Scania с маршрутным такси. Известно, что в маршрутном такси находились 22 пассажира. По предварительной информации, два человека пострадали, точное количество уточняется. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются", — сказал собеседник агентства.