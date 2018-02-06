С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности в отношении врача медико-санитарной части УФСИН, не обеспечившего перевод больной раком осужденной в специализированную больницу, сообщает во вторник городская прокуратура.
Как отмечает прокуратура, женщина, находясь в принудительной изоляции от общества в связи с лишением свободы, не имела возможности самостоятельно обратиться за специализированной медицинской помощью и получить адекватное ее состоянию хирургическое и медикаментозное лечение.
Врачу предъявлено обвинение по статье "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан".
Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.