Врача петербургского УФСИН обвинили в халатности по отношению к онкобольной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности в отношении врача медико-санитарной части УФСИН, не обеспечившего перевод больной раком осужденной в специализированную больницу, сообщает во вторник городская прокуратура.

"По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом — начальником филиала "Больница №1" — врачом федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №78 Федеральной службы исполнения наказаний", совершил преступное бездействие, выразившееся в неисполнении им своих должностных обязанностей… Он не обеспечил перевод страдающей онкологическим заболеванием осужденной в другое медицинское учреждение для оказания ей надлежащей медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, женщина, находясь в принудительной изоляции от общества в связи с лишением свободы, не имела возможности самостоятельно обратиться за специализированной медицинской помощью и получить адекватное ее состоянию хирургическое и медикаментозное лечение.

Врачу предъявлено обвинение по статье "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан".

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.