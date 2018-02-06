Житель Чебоксар вымогал у предпринимателя биткоины за данные о покушении

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку жителя Чебоксар, который вымогал у предпринимателя биткоины в обмен на информацию о якобы готовящемся на него покушении, сообщает во вторник Следственный комитет.

"В ходе электронной переписки он предложил предпринимателю информацию о якобы готовящемся покушении на него. За это потребовал перевести 50 тысяч долларов в криптовалюту и отправить на "биткоин-кошелек"", — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

По данным СК, приговором суда мошеннику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.