СК опроверг сообщения об изнасиловании женщины домкратом под Саратовом

САРАТОВ, 6 фев — РИА Новости. Следствие опровергло информацию об изнасиловании домкратом жительницы Саратовской области, которая умерла из-за повреждения половых органов молодым человеком после поминального обеда у друзей, сообщили РИА Новости во вторник в региональном СУСК.

По версии следствия, 31 января пьяный 19-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе с 42-летней потерпевшей после поминального обеда в доме у знакомых в Красноармейском районе сели в автомобиль во дворе дома, где обвиняемый, решив вступить с женщиной в интимные отношения, руками повредил ей половые органы.

Следователи установили, что после этого фигурант дела скрылся, а потерпевшую обнаружили жильцы дома, после чего ее доставили в бессознательном состоянии в больницу, где она скончалась 2 февраля от массивной кровопотери.

Старший помощник руководителя областного СУСК Екатерина Котлова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что следствие рассматривает в качестве орудия преступления домкрат. По ее словам, следователи считают, что обвиняемый не использовал какие-либо предметы, однако для выявления возможных биологических следов из машины изъяли обнаруженные там вещи, в том числе и домкрат.

"Это единственная версия (следствия), которая есть", — подчеркнула собеседница агентства.

Котлова сообщила, что молодой человек арестован по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Она отметила, что обвиняемый вину признал. При этом, по ее словам, следствие не исключает, что потерпевшая и обвиняемый были пьяны.

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что у потерпевшей остались двое детей. "У них есть родной папа хороший, он их забрал… Дети в семье", — сказала собеседница агентства.