СК опроверг сообщения об изнасиловании женщины домкратом под Саратовом

САРАТОВ, 6 фев — РИА Новости. Следствие опровергло информацию об изнасиловании домкратом жительницы Саратовской области, которая умерла из-за повреждения половых органов молодым человеком после поминального обеда у друзей, сообщили РИА Новости во вторник в региональном СУСК.
Следователи установили, что после этого фигурант дела скрылся, а потерпевшую обнаружили жильцы дома, после чего ее доставили в бессознательном состоянии в больницу, где она скончалась 2 февраля от массивной кровопотери.
Старший помощник руководителя областного СУСК Екатерина Котлова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что следствие рассматривает в качестве орудия преступления домкрат. По ее словам, следователи считают, что обвиняемый не использовал какие-либо предметы, однако для выявления возможных биологических следов из машины изъяли обнаруженные там вещи, в том числе и домкрат.
"Это единственная версия (следствия), которая есть", — подчеркнула собеседница агентства.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что у потерпевшей остались двое детей. "У них есть родной папа хороший, он их забрал… Дети в семье", — сказала собеседница агентства.