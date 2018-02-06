В Петербурге задержали мужчину за домогательства к школьнице в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении насильственных действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, сообщает городское ГСУ СК РФ.

"Он 2 февраля в вагоне электропоезда между станциями метро "Гостиный двор" и "Маяковская" совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы", — говорится в сообщении.

Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения, дело возбуждено по статье "насильственные действия сексуального характера", решается вопрос об аресте.