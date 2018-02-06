В Ленобласти возбудили дело против владельца микроавтобуса, попавшего в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении частного предпринимателя из Вологды, сдавшего в аренду микроавтобус, попавший в Ленинградской области в ДТП, где погибли 9 человек, сообщает пресс-служба СК РФ во вторник.
ДТП произошло во вторник утром на 443-м километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе, в том числе, по предварительным данным, 8 человек из Вологодской области.
"По версии следствия, индивидуальный предприниматель из города Вологды путем передачи жителю областного центра в аренду микроавтобуса "Форд" оказывал услуги по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. В результате сегодня на 443 километра автодороги Тихвин-Новая Ладога в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли водитель и 8 пассажиров указанного автомобиля", — говорится в сообщении.
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, выполняются следственные действия по изучению документации, связанной с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства, информирует следственный комитет.