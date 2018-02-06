Жителя Дагестана осудили за попытку примкнуть к ИГ* в Сирии

МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии жителя Дагестана, который пытался уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

По данным следствия, житель Дагестана Нажмудин Курбангаджиев был задержан в конце июля в аэропорту Нальчика при попытке уехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической группировки ИГ *.

"Двадцать девятого января 2018 года приговором Ботлихского районного суда Нажмудин Курбангаджиев признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 208 УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал собеседник агентства.

* Запрещенная в России террористическая организация