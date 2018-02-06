Директор пермской школы заявил, что взрослые не знали о готовящейся атаке

ПЕРМЬ, 6 фев — РИА Новости. Администрация и педагогический коллектив пермской школы, в которой произошло ЧП с поножовщиной, не знали о планах подростков, заявила РИА Новости директор образовательного учреждения Татьяна Цейтлина.

О том, что некоторые взрослые знали о том, что подростки готовят нападение в школе, но не верили в то, что это может произойти, заявил во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Я не берусь говорить за детей, которые общались с подростками. Может быть, они и знали, я не спорю. Но администрации школы и педагогическому коллективу об этих планах ничего не было известно, это абсолютно точно", — подчеркнула собеседница агентства.

По словам Цейтлиной, она не выясняла у школьников, знали ли они о готовящемся нападении. "Я не следователь, я не допрашивала одноклассников подростков. Но перед происшествием сами ребята ничего учителям не говорили, иначе бы мы такого не допустили", — заявила Цейтлина.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".