Под Пермью уволили главу больницы, в туалете которой нашли карты пациентов

ПЕРМЬ, 6 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Пермского края уволило главного врача районной больницы в селе Кочево, где вместо туалетной бумаги использовались медицинские документы с данными пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"По результатам внутренней проверки главный врач освобождена от занимаемой должности в связи с невыполнением обязанностей", — рассказали в ведомстве.

Проверку в медучреждении министерство здравоохранения Пермского края начало после нарушений, выявленных уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым в конце января. Во время посещения больницы в туалете общего пользования вместо туалетной бумаги омбудсмен обнаружил пачку медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов.

Ситуацию в стационаре Миков держит на личном контроле. В феврале омбудсмен планирует повторно выехать в Кочево.