При пожаре в Чебоксарах пострадали четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Двое мужчин и двое детей пострадали во вторник в результате пожара в квартире одного из домов в Чебоксарах, уточняет ГУ МЧС по Чувашии.

Возгорание произошло около 10.00 мск в пятиэтажном жилом доме №42 по проспекту Мира. Пожарные ликвидировали открытое горение через полчаса. Ранее в пресс-службе ГУМЧС по республике РИА Новости сообщили, что из-за задымления из здания были выведены 30 человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, пострадали двое детей 2,5 и 3 лет, они госпитализированы.

"В результате ЧП пострадали хозяин сгоревшей квартиры и его друг 1982 года рождения. Оба мужчины госпитализированы. Помощь медиков также потребовалась двум детям из соседней квартиры – мальчикам 2014 и 2016 годов рождения. С подозрением на легкое отравление угарным газом малыши доставлены в больницу", — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По данным ГУ МЧС, квартира, в которой возник пожар, расположена на третьем этаже.