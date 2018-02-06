Суд арестовал имущество замдиректора ФСИН Коршунова

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал квартиру, две машины и три пары часов бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях. Об этом сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Александр Линников.

По его словам, квартира находится "в дальнем районе Жулебино", а стоимость коллекции часов не превышает миллиона рублей. Также суд арестовал три миллиона рублей Коршунова.

Кроме того, арестовали имущество знакомых и близких родственников экс-замдиректора ФСИН: дочери, бывшей жены и подруги семьи. Под арест попали автомобиль Mercedes, квартира в Лазоревом проезде в Свиблове, нежилое помещение в Южном Медведкове и катер, раньше принадлежавший Коршунову, который он продал летом 2017 года.

По данным следствия, Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах по завышенным ценам организовал заключение двух госконтрактов: на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания. Ущерб превысил 160 миллионов рублей.

Позднее возбудили еще два уголовных дела о хищении 90 миллионов рублей из бюджета по госконтракту на закупку обуви для ФСИН.