В Петербурге локализовали пожар в автосервисе

Пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге. 6 февраля 2018

Пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге. 6 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Пожар на площади 200 квадратных метров в автосервисе в Санкт-Петербурге локализовали, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре по улице Тамбасова, дом 5, лит. Н поступило в 12.44 мск. В здании автосервиса размером 15 на 30 метров происходило горение обстановки на площади 200 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня в 13.10 пожару присвоили повышенный номер сложности 1-бис.

"Спустя полчаса, в 13.33 огонь удалось локализовать", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 40 человек личного состава и восемь единиц пожарно-спасательной техники. Сведения о пострадавших не поступали.