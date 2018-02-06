В Петербурге загорелся автосервис

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в автосервисе в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 12.53. В здании автосервиса происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров. Из-за угрозы распространения пламени в 13.10 пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой проведут замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ.