В Петербурге загорелся автосервис

Пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге. 6 февраля 2018

Пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге. 6 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в автосервисе в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре по улице Тамбасова, дом 5, лит. Н поступило в 12.44 мск.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 12.53. В здании автосервиса происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров. Из-за угрозы распространения пламени в 13.10 пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой проведут замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ.