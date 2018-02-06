Суд арестовал первого фигуранта по делу дагестанских чиновников

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова – первого из четырех фигурантов громкого дела о коррупции в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля", — сказала судья Наталия Дударь.

Сам фигурант виновным себя не считает.

Как следует из оглашенной в суде справки, подписанной главой УФСБ по Дагестану генералом Сергеем Варламовым, Шахов "получал откаты", в том числе ему был "отремонтирован кабинет, закуплена мебель", а общая стоимость затрат на это составила 1,5 миллиона рублей.

Адвокат обвиняемого в свою очередь указал на то, следствие, по его словам, не может объективно оценить стоимость земли и строений, купленных правительством Дагестана в 2014 году под создание детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района. По данным СК РФ, объект был куплен за 31,8 миллиона рублей при реальной стоимости 12 миллионов.

"При этом не производилась оценка! Нет никаких фактических данных, даже о факте совершения преступления…, ведь здание было приобретено на открытых торгах, где каждый мог участвовать", — сказал защитник.

Уголовное дело в отношении Шахова и других высокопоставленных чиновников возбудили в минувшее воскресенье и соединили в рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. Предварительное следствие, как следует из оглашенных в суде материалов, продлится минимум 35 месяцев, до 5 апреля этого года.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву – в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.