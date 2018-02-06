На Ямале участкового уволили после смерти задержанного в камере

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе уволили участкового после смерти задержанного мужчины в камере отделения полиции, сообщили во вторник в региональном управлении МВД.

Ранее в ведомстве сообщали, что в конце декабря в отделение полиции в Красноселькупском районе был доставлен мужчина после жалобы его сожительницы. Она заявила, что у них произошел скандал. Находясь в камере для административно задержанных, мужчина почувствовал себя плохо и умер. В управлении МВД отметили, что, согласно проверке, он был помещен в камеру с нарушением норм законодательства.

По информации регионального информагентства "Север-Пресс", полицейский запер мужчину в холодном помещении и забыл о нем на два дня, после чего обнаружил его мертвым и с помощью другого сотрудника полиции закопал тело в лесу.

"По данному факту… проведена служебная проверка. Участковый уполномоченный полиции уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — говорится в сообщении управления МВД.

В следственном управлении СК РФ по ЯНАО РИА Новости сообщили, что ведется собственная проверка случившегося.