На Ямале участкового уволили после смерти задержанного в камере

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе уволили участкового после смерти задержанного мужчины в камере отделения полиции, сообщили во вторник в региональном управлении МВД.
По информации регионального информагентства "Север-Пресс", полицейский запер мужчину в холодном помещении и забыл о нем на два дня, после чего обнаружил его мертвым и с помощью другого сотрудника полиции закопал тело в лесу.
"По данному факту… проведена служебная проверка. Участковый уполномоченный полиции уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — говорится в сообщении управления МВД.
В следственном управлении СК РФ по ЯНАО РИА Новости сообщили, что ведется собственная проверка случившегося.