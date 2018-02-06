В ДТП в Брянской области погиб человек

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Семь человек пострадали, один погиб в ДТП на дороге "Москва-Киев" в Брянской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Брянской области.

По предварительной версии, ДТП произошло около двух часов ночи 6 февраля на 349 километре автодороги "Москва-Киев" в Брянском районе. Пятидесятивосьмилетний житель области, управляя автомобилем ‎Ford Transit, при обгоне столкнулся с двигавшимися навстречу автомобилями Chrysler Grand Voyager и Toyota Estima.

"В результате ДТП 44-летняя пассажир автомобиля Toyota от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля Ford, водитель и четверо пассажиров автомобиля Toyota получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля Ford в момент ДТП был трезв, добавляется в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.