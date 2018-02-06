В Тульской области столкнулись два автобуса

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Два автобуса столкнулись в Тульской области, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД региона.

По информации управления МЧС области, авария на 127 километре трассы М-2 в Заокском районе произошла около 11.38 мск 6 февраля.

"Микроавтобус "Fiat Ducato" совершил попутное столкновение с автобусом "Neoplan". В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оба автобуса следовали в Москву. Насколько тяжело пострадали ехавшие в автобусе "Fiat Ducato" люди, представитель УМВД не уточнил.

Между тем, управление МЧС региона сообщает об одном пострадавшем — водителе микроавтобуса "Fiat Ducato".