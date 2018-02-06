Отец пострадавшей в ДТП в Югре с 12 погибшими прокомментировал приговор

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. Сергей Зинченко, отец одной из пострадавших в ДТП в Югре, где в конце 2016 года погибли 12 человек, заявил, что у него "нет слов" после оглашения приговора экс-директору спортивной школы "Сибиряк" Ирине Тарасовой, которую суд признал виновной в халатности, потребовав освободить и назначить около года исправительных работ.

Во вторник судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блашкова огласила приговор по уголовному делу о ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года и унесло жизни 12 жителей Нефтеюганска, в том числе 10 детей, возвращавшихся из окружной столицы с соревнований по спортивной акробатике. Кроме того, были госпитализированы 22 человека. Трое фигурантов, в том числе водитель автобуса, в котором ехали спортсмены, и водитель тягача, столкнувшегося с ним, были приговорены к различным срокам в колониях общего режима.

Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась бывший директор спортивной школы "Сибиряк" Ирина Тарасова, где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены. Ее обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив также права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом и считается, что свое наказание она практически отбыла.

"По приговору Тарасовой слов нет… У нас что самое главное? Чтобы адвокат был, если адвокат такой, который вхож везде, то и не будет приговора. Конечно, нет", — заявил Сергей Зинченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, согласен ли он с приговором Тарасовой.

В свою очередь адвокаты потерпевших сообщили журналистам, что планируют обжаловать приговор фигурантам данного уголовного дела. Аналогичная позиция и у гособвинения. Как рассказал РИА Новости представитель управления Генпрокуратуры РФ в Уральскому федеральному округу Дмитрий Серебренников, в отношении трех фигурантов планируется обжалование приговора.

"Планируется внести апелляционное представление на приговор. Позиция, которая была озвучена стороной гособвинения, была связана с необходимостью более жесткой квалификации и более строгого наказания", — заявил Серебренников, уточнив, что с приговором в отношении водителя тягача Саитханова, которому суд назначил 6 лет и 9 месяцев колонии, "в целом согласны". Собеседник агентства при этом добавил, что решение будет принято только после изучения приговора.

Ранее родственники пострадавших в ДТП обратились к руководителю Генпрокуратуры РФ Юрию Чайке, подчеркнув, что в действиях Тарасовой усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями. В частности, по мнению потерпевших, она "устранилась от заключения договора фрахтования" транспорта, возложив эти обязанности на тренеров юных спортсменов, которым пришлось собирать с родителей деньги на проезд к месту соревнований и обратно.