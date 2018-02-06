Бизнесмен Пшеничный покончил с собой в СИЗО в Петербурге, заявили в СК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Найденный мертвым в СИЗО-4 директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный, арестованный по делу о хищении 100 миллионов рублей при выполнении госконтракта для Минобороны, по предварительной информации, покончил с собой, сообщили в пресс-службе управления СК по Петербургу.

Пшеничный был помещен в СИЗО, так как его посчитали причастным к хищению средств министерства обороны, выделенных на создание трехмерных моделей подлодок проекта "Варшавянка" по контракту с Адмиралтейскими верфями. Сумма общего контракта составила около 1,3 миллиарда рублей, по версии следствия, она была завышена на 100 миллионов рублей. Работы завершены не были. Арест Пшеничного должен был продлиться до 15 марта. По этому же делу был арестован заместитель главного инженера Адмиралтейских верфей Глеб Емельченков.

"По предварительным данным, он совершил самоубийство, мотивы которого выясняются", — сказано в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.