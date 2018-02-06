Заблудившийся в Кузбассе лыжник прошел 12 километров ночью по глухому лесу

КЕМЕРОВО, 6 фев — РИА Новости. Полицейские и жители Яшкинского района в Кемеровской области более десяти часов искали мужчину, который решил прокатиться на лыжах, заблудился и уже ночью прошел по глухому лесу 12 километров, сообщает во вторник региональный главк МВД.
"Пока двое мужчин находились у реки, третий отправился в лес на лыжах и не вернулся. Мобильного телефона при себе у него не было, связаться с ним приятели не могли. На протяжении семи часов они вели самостоятельные поиски, после чего обратились за помощью", — говорится в сообщении.
Полицейские организовали поисково-спасательные мероприятия с привлечением общественности. Ситуация осложнялась тем, что проехать зимой по лесу на автомобиле невозможно. У края чащи установили полицейскую машину, которая периодически подавала светозвуковые сигналы. Стражам порядка удалось найти двух владельцев снегоходов, знающих данную местность, которые обследовали территорию леса. Поисково-спасательная операция продолжалась в течение еще 3,5 часов.
Как отметили в ведомстве, несмотря на длительное пребывание на улице при минусовой температуре, молодой человек не получил обморожений. Он поблагодарил сотрудников полиции и местных жителей за оказанную помощь.