Заблудившийся в Кузбассе лыжник прошел 12 километров ночью по глухому лесу

КЕМЕРОВО, 6 фев — РИА Новости. Полицейские и жители Яшкинского района в Кемеровской области более десяти часов искали мужчину, который решил прокатиться на лыжах, заблудился и уже ночью прошел по глухому лесу 12 километров, сообщает во вторник региональный главк МВД.

Накануне около 23.00 (19.00 мск) в дежурную часть районного ОМВД поступил сигнал о том, что в лесу между деревнями Синеречка и Пача заблудился 27-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что компания из трех молодых людей днем отправилась к реке Писаная посмотреть место для будущей рыбалки.

"Пока двое мужчин находились у реки, третий отправился в лес на лыжах и не вернулся. Мобильного телефона при себе у него не было, связаться с ним приятели не могли. На протяжении семи часов они вели самостоятельные поиски, после чего обратились за помощью", — говорится в сообщении.

Полицейские организовали поисково-спасательные мероприятия с привлечением общественности. Ситуация осложнялась тем, что проехать зимой по лесу на автомобиле невозможно. У края чащи установили полицейскую машину, которая периодически подавала светозвуковые сигналы. Стражам порядка удалось найти двух владельцев снегоходов, знающих данную местность, которые обследовали территорию леса. Поисково-спасательная операция продолжалась в течение еще 3,5 часов.

"Около 2.30 (22.30 мск) заблудившийся мужчина вышел к водителям снегоходов на шум техники в чаще. Сельчане доставили его к людям. Оказалось, за это время лыжник ушел на 12 километров в сторону села Морковкино. Он рассказал, что долгое время шел на лыжах, а когда понял, что не может вернуться назад, с помощью зажигалки развел костер, согрелся, снял мешавшие передвигаться по глухому лесу лыжи и дальнейший путь продолжил уже без них, пока не услышал звук работавшей техники", — рассказали в ГУМВД.

Как отметили в ведомстве, несмотря на длительное пребывание на улице при минусовой температуре, молодой человек не получил обморожений. Он поблагодарил сотрудников полиции и местных жителей за оказанную помощь.