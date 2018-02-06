С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал инжиниринговой корпорации "Трансcтрой", одному из бывших подрядчиков сооружения нового стадиона "Санкт-Петербург Арена" в западной части Крестовского острова, в пересмотре в порядке надзора судебных актов о расторжении соответствующего контракта с городскими властями, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", — сообщается в карточке дела.

Мотивировочная часть постановления ВС РФ пока не опубликована.

Инжиниринговая корпорация "Трансcтрой" оспаривала в Верховном суде решения судов трех инстанций, принятые в марте-октябре 2017 года. Согласно этим судебным актам, в судебном порядке признан расторгнутым контракт на строительство "Санкт-Петербург Арены", заключенный комитетом по строительству Петербурга с инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" в ноябре 2013 года.

Как сообщалось ранее, городское строительное ведомство в судебном порядке добивается также признания расторгнутыми еще двух недействующих контрактов на сооружение стадиона, который сейчас успешно эксплуатируется. Слушания в суде первой инстанции по спорам городских властей с двумя другими экс-подрядчиками — инжиниринговой корпорацией "Трансстрой-СПб" (Инжтрансстрой-СПб") и корпорацией "Трансстрой" — назначены на 26 февраля.

В июле 2016 года аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщал о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией "Трансстрой", инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" и "Инжтрансстроем-СПб". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью власти Петербурга заключили с "Метростроем" еще два дополнительных контракта на сумму около 2,9 миллиарда рублей.