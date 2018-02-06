Под Тверью проверяют данные о смерти мужчины, к которому не поехала скорая

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. СК начал проверку обстоятельств смерти жителя Тверской области, которому медработники якобы посоветовали принять таблетку вместо того, чтобы отправить по вызову бригаду "скорой помощи", а после положили в коридоре поликлиники, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

С заявлением о ненадлежащем оказании фельдшерами скорой медицинской помощи города Кимры своих обязанностей, повлекших смерть человека, к следователям обратилась его вдова. По ее словам, утром 30 января она вызвала "скорую", так как у ее мужа была высокая температура и затруднено дыхание.

"Со слов заявителя… по телефону ей лишь рекомендовали дать супругу таблетку анальгина и только после этого вызвать врача на дом. После отказа медиков женщина со своим супругом на собственной машине поехали в Кимрскую ЦРБ, однако там не смогли добиться его госпитализации ввиду того, что больных по адресу их прописки обслуживает поликлиника, расположенная в другом конце города, после чего им пришлось ехать в поликлинику, где мужчину госпитализировали и положили на кушетку в коридоре, ввиду отсутствия мест в палатах", — сообщает следствие.

В результате, 1 февраля самочувствие мужчины ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, где вечером он скончался.

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.