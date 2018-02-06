Против жителя Череповца завели дело за распространение детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Череповца, подозреваемого в распространении в интернете порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщило во вторник СУСК РФ по Вологодской области.
Факт правонарушения и подозреваемого выявили сотрудниками отдела "К" УМВД России по Вологодской области по информации Интерпола. Распространение указанных материалов было пресечено, уточняет СУСК.
Дело в отношении 27-летнего мужчины возбуждено по статье "оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации".
Как уточняется в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области, в правоохранительные органы из Интерпола поступила информация о том, что "на одном из европейских серверов" появились материалы с детской порнографией, размещение которых осуществлялось с территории региона. Полиция установила, что компьютер, с которого, предположительно, было загружено видео, находится в одной из квартир Вологды, однако ее жильцы оказались непричастны к распространению порнографических материалов.
"Оперативники проанализировали протоколы доступа к сети интернет и определили, что путем взлома пароля к беспроводной сети Wi-Fi преступление было совершено из соседней квартиры, арендованной жителем Череповца… Личность данного гражданина установлена, под тяжестью улик он признал факт размещения порнографических материалов", — информирует полиция.