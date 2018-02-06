Против жителя Череповца завели дело за распространение детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Череповца, подозреваемого в распространении в интернете порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщило во вторник СУСК РФ по Вологодской области.

"По версии следствия, в январе 2017 года житель города Череповца, находясь в областном центре, используя свой мобильный телефон, направил посетителям одного из форумов сайта в сети интернет ссылку на электронные файлы, содержащие порнографические изображения с участием несовершеннолетних, тем самым осуществил их незаконное распространение", — говорится в сообщении.

Факт правонарушения и подозреваемого выявили сотрудниками отдела "К" УМВД России по Вологодской области по информации Интерпола. Распространение указанных материалов было пресечено, уточняет СУСК.

Дело в отношении 27-летнего мужчины возбуждено по статье "оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации".

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления, у подозреваемого изъяты телефон и ноутбук. Расследование уголовного дела продолжается, информирует областное следственное управление.

Как уточняется в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области, в правоохранительные органы из Интерпола поступила информация о том, что "на одном из европейских серверов" появились материалы с детской порнографией, размещение которых осуществлялось с территории региона. Полиция установила, что компьютер, с которого, предположительно, было загружено видео, находится в одной из квартир Вологды, однако ее жильцы оказались непричастны к распространению порнографических материалов.

"Оперативники проанализировали протоколы доступа к сети интернет и определили, что путем взлома пароля к беспроводной сети Wi-Fi преступление было совершено из соседней квартиры, арендованной жителем Череповца… Личность данного гражданина установлена, под тяжестью улик он признал факт размещения порнографических материалов", — информирует полиция.