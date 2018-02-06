В Дагестане работает спецкомиссия из Москвы

Уголовное дело против чиновников в Дагестане (26)

Сотрудники ФСБ РФ во время обысков на территории особняка ВРИО председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова. 5 февраля 2018

Сотрудники ФСБ РФ во время обысков на территории особняка ВРИО председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова. 5 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Специальная комиссия силовиков из Москвы продолжает в Дагестане проверять, насколько твердо власти республики соблюдают законы, заявил журналистам во вторник первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

"Конечно, продолжается", — сказал Буксман, отвечая на вопрос РИА Новости.

В ходе работы спецкомиссии в Дагестане были вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Задержанных привезли в Москву, где суд рассмотрит вопрос об их аресте.

По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.