В Приморье пресекли попытку вывоза из России 4,5 тонны бивней мамонта

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Приморье пресекли попытку вывезти из России 4,5 тонны бивней мамонта и 200 килограммов сушеного дальневосточного трепанга, сообщает ЦОС ФСБ России.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечена попытка вывоза с территории Российской Федерации крупной партии бивней мамонта по подложным документам. Вес груза составил более 4,5 тонны", — говорится в сообщении.

По мнению специалистов управления министерства культуры по Дальневосточному федеральному округу, обнаруженные бивни относятся к предметам культурной ценности, их стоимость превышает 340 миллионов рублей.

Отмечается, что на другом пункте пропуска через государственную границу при осмотре рейсового автобуса был обнаружен тайник с более чем 200 килограммами сушеного дальневосточного трепанга. Стоимость содержимого составила порядка 4,5 миллиона рублей.

Всего в 2017 году приморскими пограничниками в рамках противодействия попыткам незаконного вывоза за пределы России особо ценных видов животных, растений и водных биологических ресурсов предотвращен ущерб на сумму свыше 450 миллионов рублей, добавляется в сообщении.