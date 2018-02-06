На Урале возбудили уголовное дело после гибели матери девяти детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" возбудили в Свердловской области по факту смерти многодетной матери, сообщает во вторник региональное СУ СК РФ.

Как сообщалось ранее, в поселке Медном, расположенном на юго-западной окраине Екатеринбурга, было обнаружено тело 57-летней женщины. По данным портала E1.ru , в семье воспитывались девять приемных детей. В свою очередь Ura.ru отмечало, что семеро из них для женщины и ее мужа являлись приемными, а двое — родными.

"Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург … в целях тщательной проверки всех обстоятельств гибели местной жительницы, воспитывавшей несовершеннолетних детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ "доведение до самоубийства", — отмечает ведомство.

По сведениям управления, следователи "намерены выяснить не только обстоятельства, непосредственно связанные со смертью женщины, но и тщательно проверить информацию об иных возможных инцидентах и конфликтах, которые могли произойти между взрослыми членами семьи". Также будет проверяться, в полном ли объеме осуществлялась работа органов системы профилактики по выяснению условий, в которых воспитывались дети.