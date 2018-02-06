В Ленинградской области рассказали о состоянии дороги, где произошло ДТП

ДТП с микроавтобусом в Ленинградской области (5)

ДТП при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области. 6 февраля 2018

ДТП при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области. 6 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Дорога в Ленинградской области, где произошло ДТП с девятью погибшими, была обработана противогололедными материалами, сообщает пресс-служба ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

"На место оперативно прибыли представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, для оказания помощи участникам аварии. Согласно акту, составленному представителем ГИБДД на месте ДТП, проезжая часть дороги А-114 была обработана противогололедными материалами. Претензий к дорожным службам нет", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС России Кадры с места ДТП в Ленобласти, где погибли девять человек

ДТП произошло во вторник утром на 443-километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком IVECO. В микроавтобусе погибли девять человек.