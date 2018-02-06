В Ленинградской области рассказали о состоянии дороги, где произошло ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Дорога в Ленинградской области, где произошло ДТП с девятью погибшими, была обработана противогололедными материалами, сообщает пресс-служба ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".
"На место оперативно прибыли представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, для оказания помощи участникам аварии. Согласно акту, составленному представителем ГИБДД на месте ДТП, проезжая часть дороги А-114 была обработана противогололедными материалами. Претензий к дорожным службам нет", — говорится в сообщении.
ДТП произошло во вторник утром на 443-километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком IVECO. В микроавтобусе погибли девять человек.