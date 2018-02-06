В "Доме афганцев" в Барнауле во время пожара погиб один человек

БАРНАУЛ, 6 фев — РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в музее ветеранов Афганистана в центре Барнаула, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.

Пожар в здании вспыхнул рано утром во вторник, огнем охватило здание по Комсомольскому проспекту, 73Б. В нем находились военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея, Алтайский краевой Союз общественных организаций ветеранов Чечни, клуб смешанных единоборств "Лидер". Само здание построено в 1907 году как городская больница и является памятником архитектуры.

"Во время тушения пожара был обнаружен труп человека, устанавливается его личность. По факту случившегося начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Площадь пожара превысила 150 квадратных метров, предварительные причины пожара пока не называются. Ранее сообщалось, что музейный отдел и его экспонаты от огня не пострадали, но пока сложно говорить о возможном ущербе. Коллекцию музея перевозят на временное хранение в другое здание.