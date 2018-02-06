Следователи завели дело после хлопка газового баллона в ЖК "Бутово-Парк"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после хлопка газового баллона в ЖК "Бутово-Парк", сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва в понедельник газового баллона в многоэтажном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Подмосковья, состояние двух пострадавших при взрыве оценивается как тяжелое.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил при ведении горных, строительных и иных работ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 февраля в квартире, расположенной на 20-м этаже многоэтажного жилого дома, в результате нарушения правил при проведении строительно-ремонтных работ произошел хлопок газового баллона. Это привело к частичным разрушениям фасада здания, внутри самой квартиры, на прилегающей лестничной площадке, а также к возгоранию. В результате причинен ущерб на сумму не менее 500 тысяч рублей, четверо рабочих получили термические ожоги различной степени.

Рабочие пояснили, что они заправили газовый баллон без измерительных приборов на газозаправочной станции, расположенной на МКАДе вблизи шоссе Энтузиастов. При производстве работ в квартире произошел хлопок баллона. С места происшествия изъяты газовый баллон и тепловая пушка, уточняется в сообщении. Следователи установили собственника квартиры.