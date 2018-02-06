Следователи начали проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели двух женщин при пожаре на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Как ранее сообщал столичный главк МЧС, пожар произошел в квартире на шестом этаже в доме 46 на Новокосинской улице. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

По словам Ивановой, установлено, что в квартире проживала семья из семи человек. В результате пожара трое несовершеннолетних и их отчим с дедушкой доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Мама и бабушка скончались.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова журналистам.