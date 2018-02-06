Следователи начали проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели двух женщин при пожаре на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
По словам Ивановой, установлено, что в квартире проживала семья из семи человек. В результате пожара трое несовершеннолетних и их отчим с дедушкой доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Мама и бабушка скончались.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова журналистам.